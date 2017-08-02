В Севастополе продают футболки с надписью «Денег нет, но вы держитесь» (видео)

Среди сувениров, которые продают в аннексированном Севастополе, – футболки с цитатой российского премьер-министра Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь», сообщает 1 августа крымский блогер Заир Баккал.

Крымчанин опубликовал видео, снятое на сувенирных рынках Севастополя, на которых представлены товары для туристов.

«Сувениры на набережной Севастополя – это отдельная тема. Такого разнообразия и полета фантазии еще не встречал нигде. Чего здесь только не продают: футболки с надписями «Денег нет, но вы держитесь» или «Диванные войска», полотенца с гербом СССР или нашивки «Рожденный в СССР» и многое другое», – отметил Заир Баккал.

В мае 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в аннексированном Крыму, что средств на индексацию пенсий нет, поскольку «просто денег нет». И добавил, обращаясь к крымским пенсионерам: «Вы держитесь здесь! Всего вам доброго, хорошего настроения!».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».