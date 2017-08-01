Украинские пограничники Одесского отряда морской охраны отпустили иностранное судно SAN PORFYRIOS, которое ранее заходило в порты аннексированного Крыма, после сбора доказательств нарушений им украинского законодательства. Об этом 1 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Для того, чтобы оно было задержано, как в случае со Sky Moon, нужно соответствующее решение суда. На данный момент мы просто собирали доказательства того, что это судно заходило в порты Крыма. Мы выполняли то, что мы могли делать в своей компетенции. Мы задержали это судно и собрали доказательства. Что нас интересовало –мы передали в прокуратуру», – рассказал Слободян.

Как пояснил Слободян, задержать судно можно будет после того как украинский суд вынесет соответствующее решение.

1 августа пограничники Одесского отряда морской охраны задержали иностранное судно-нарушителя, которое заходило в закрытые порты аннексированного Крыма.

Теплоход SAN PORFYRIOS был остановлен пограничниками в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IMO (уникальный идентификатор судна), который находится на борту теплохода SAN PORFYRIOS (флаг Белиз), неоднократно, в течение 2014-2015 годов, заходило во временно закрытые порты аннексированного Крыма.

В марте 2017 года в Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма, сообщила 16 марта пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение принято впервые в истории страны.

Членам экипажа судна Sky Moon, арестованного после захода в порты Крыма, пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы.