Авиация НАТО перехватила российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии

Испанские и финские истребители были отправлены на перехват трех российских самолетов, которые 1 августа совершили полеты возле эстонского воздушного пространства, сообщают в НАТО.

По данным альянса, речь идет о двух российских самолетах МиГ-31 и одном транспортном АН-26.

«Два испанских самолета F-18 миссии НАТО по контролю за воздушным пространством вылетели с авиабазы «Амари» в Эстонии», – сообщили в НАТО, отметив, что финские самолеты также поднимались в воздух.

В последние годы количество случаев перехвата российской авиации самолетами НАТО выросло на фоне напряженности между Москвой и Западом из-за ситуации в Украине.