В Крым в нарушение санкций ходят неисправные или старые суда – эксперт

После аннексии Крыма в Черное море устремились владельцы устаревших или неисправных судов, которым нечего терять из-за санкций. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский эксперт в транспортной сфере Максим Гардус.

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«Дело в том, что после каждого экономического кризиса в мире наблюдается переизбыток тоннажа, то есть на перевозимые грузы остается слишком много судов. Часть из них отправляется на металлолом, но вместо этого судовладельцы могут попробовать пойти на риск: перевозить «ИГИЛовскую» нефть, возить мигрантов по Средиземному морю, ходить за зерном в аннексированный Крым», – сказал эксперт.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук обратил внимание на то, что владельцы таких судов нарушают международные стандарты и правила.

«В Черном море работает очень много владельцев действительно старых судов, которые находятся в предельном техническом состоянии, при этом нанимают очень дешевую рабочую силу. Международная федерация транспортных рабочих – ITF – уже несколько лет проводит акцию «Черное море – море позора» с тем, чтобы заставить судовладельцев соблюдать международные стандарты и правила», – рассказал российский эксперт.

29 июля в 40 километрах южнее Алупки, в нейтральных водах Черного моря, потерпел крушение сухогруз Anda. Судно следовало под флагом Того и перевозило пшеницу из Керченского порта в столицу Ливии Триполи. Сухогруз неоднократно нарушал европейские санкции из-за захода в порты аннексированного Крыма, подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.