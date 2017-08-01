Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 1 августа продлил срок содержания под стражей фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову до 10 октября 2017 года. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По данным правозащитников, решение о продлении ареста принял судья Эдуард Белоусов. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Решение о продлении Панову ареста принимал подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, поскольку мера пресечения для украинца уже превышает год.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя в начале марта продлил на три месяца – до 7 июня – срок ареста Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

12 августа на сайте российского телеканала РЕН-ТВ появилось видео допроса украинца Евгения Панова, в ходе которого он признается во всем, что ему инкриминирует ФСБ. Позже правозащитники заявляли, что на теле задержанного обнаружили следы пыток.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и считают их «провокацией» российских спецслужб.