Фигурантов «дела 26 февраля» Асанова и Дегерменджи оставили под домашним арестом

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного отклонил апелляционные жалобы адвокатов двоих фигурантов «дела 26 февраля» и оставил Али Асанова и Мустафу Дегерменджи под домашним арестом до 7 октября. Об этом 1 августа в Фейсбуке сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов и оставил Али Асанова и Мустафу Дегерменджи под домашним арестом. Эти ребята крепко стоят на своих позициях, и наша обязанность их поддержать», – написал Семедляев.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 20 июля продлил до 7 октября срок домашнего ареста фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Под домашним арестом фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся с 6 апреля. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.