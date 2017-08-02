Под Феодосией столкнулись автомобиль и автобус: погибли два человека

Утром в среду, 2 августа, около Феодосии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом сообщают «Новости Крыма» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Автомобиль «Peugeot 206» врезался в автобус сзади, после чего вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли два пассажира легковика.

По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали. В данный момент на месте ДТП работают медики и сотрудники управления МВД России по Крыму.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.