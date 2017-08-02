У КФУ утверждают, что выдают иностранцам «легализованные» дипломы

В пресс-службе «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» утверждают, что Минюст и МИД России легализовали дипломы и приложения к ним выпускников КФУ из Ирака, Нигерии, Ливии, Непала, Шри-Ланки, Алжира, Йемена, Пакистана, Палестины, Бангладеша и ряда других государств.

«Процедура легализации осуществляется для законного использования документа в стране проживания или работы иностранного гражданина за пределами России, а также для предоставления документов в официальные органы иностранного государства с приданием им юридической силы на территории другой страны... Мы встретили понимание, как в Министерстве юстиции, так и в Министерстве иностранных дел (России – КР)», – отметила начальник отдела международного образования вуза Татьяна Сержанова.

Всего, как утверждают в пресс-службе университета, в этом году КФУ окончили представители 32 стран мира.

В июле в КФУ сообщали, что в университете обучаются студенты из 15 стран африканского континента.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского переехал из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в 2016 году. Ректором университета стал Владимир Казарин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».