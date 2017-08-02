В Крыму на двое суток задержали жителя Советского района – активист

В Крыму на двое суток задержали жителя Советского района Мамета Куркчи, в доме которого 2 августа прошел обыск. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил активист крымскотатарского движения Нариман Джелял.

«Вышел некий майор и сообщил, что они имеют право задержать его (Мамета Куркчи – КР) на 48 часов, якобы до суда. На вопрос о том, в чем причина задержания, он сказал, что есть некая доказательная база в отношении данного человека о его причастности к совершению некого правонарушения. Разрешили принести ему вещи», – рассказал Джелял.

Он добавил, что в данный момент не было информации о том, обратился ли задержанный за адвокатской помощью.

«Мы сообщили нашим юристам, чтобы они связались с ним. Но пока этого контакта не произошло. Пытаемся повлиять на ситуацию», – сказал активист.

2 августа в Советском районе аннексированного Крыма в доме у жителя села Учь-Къую (Восточное) Мамета Куркчи прошел обыск. Сообщалось, что у крымчанина изъяли телефон и доставили в местное РОВД.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».