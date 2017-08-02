МИД Литвы обратился в Генпрокуратуру страны по поводу сообщений в СМИ о вероятном нарушении литовскими предприятиями режима санкций в отношении России из-за продолжения деятельности в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, опубликованном 2 августа.

«Литва последовательно выполняет свои обязательства по воплощению в жизнь ограничений, которые следует применять в отношении импорта товаров крымского или севастопольского происхождения в Евросоюз в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. По мнению МИД, физические и юридические лица Литвы и других государств ЕС должны безоговорочно придерживаться объявленных ЕС санкций, а при их нарушениях лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности», – заявили в министерстве.

Как утверждают в ведомстве, вопрос того, нарушило ли конкретное предприятие установленные правовыми актами ЕС санкции, решают правоохранительные органы и суды, руководствуясь правовыми актами ЕС и Литвы.

В МИД Литвы также напомнили, что после объявления санкций ЕС из-за аннексии Крыма были распространены рекомендации субъектам бизнеса. В документе четко указано, что деятельность в аннексированном Крыму и Севастополе ограничивается санкциями и поэтому не может осуществляться.

«Литва твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы придерживаемся жесткой и принципиальной позиции по поводу агрессии России против Украины и в вопросе о незаконной аннексии Крыма», – говорится в комментарии МИД.

Названий литовских предприятий, которые вероятно вели деятельность в аннексированном Крыму, в ведомстве не указали.

На прошлой неделе деловая газета Verslo zinios писала, что из-за санкций ЕС несколько литовских компаний, которые развивали деятельность в аннексированном Крыму, испытывают трудности. Упоминалась одна из крупнейших в Литве компаний по развитию недвижимости Hanner, зарегистрированное в Крыму предприятие Pluosto linija, а также компания BT Invest, сообщает «Европейская правда».

На сайтах указанных компаний комментариев по этому поводу пока не публиковали.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию, а также услуги в оккупированный Россией Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».