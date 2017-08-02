Эксперт: крымчанам может не хватить собственного зерна

Если российские власти Крыма не примут дополнительные меры, зерна не хватит даже для внутренних потребностей полуострова. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала руководитель аналитического отдела украинской консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.
«Россиянам или придется завозить в Крым зерно, чтобы кормить местных жителей и для внутренних потребностей, или наблюдать, как без корма окончательно умирает животноводство. Кроме того, если закупочные цены на полуострове будут ниже экспортных, то дефицитное зерно будут еще и вывозить. Бизнес всегда продает там, где выгодней. Властям придется принудительно вводить ограничения, иначе крымчане останутся у разбитого корыта», – отметила эксперт.
Ранее со ссылкой на спутниковые данные Министерство по делам временно оккупированных территории и вынужденных переселенцев Украины сообщило, что в Крыму более чем в 6 раз сократились площади посевов озимых культур, а объемы – на 85%.
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