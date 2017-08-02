В российской колонии голодает вывезенный из Крыма заключенный – правозащитники

Украинец Евгений Давыдов, который был осужден в Крыму и вывезен после аннексии полуострова в соседнюю Россию, 28 июля объявил голодовку. Таким образом заключенный протестует против невыполнения Россией резолюции ПАСЕ от 12 октября 2016 года о передаче на подконтрольную Украине территорию украинских граждан для дальнейшего отбывания наказания.

Об этом сообщает Центр информации о правах человека со ссылкой на эксперта Регионального центра по правам человека, адвоката Романа Мартыновского.

По его словам, Евгений Давыдов сейчас отбывает наказание в исправительной колонии (ВК) №9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области в городе Шахты.

Жена осужденного Римма Давыдова сообщила, что подконтрольный Кремлю Ялтинский городской суд ранее пересмотрел дело украинца и приговорил его 15 годам заключения.

По ее словам, с момента этапирования, которое состоялось в июле 2015 года, им не удается добиться, чтобы Евгений Давыдов продолжил отбывать наказание в Украине.

«Мы написали Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Там ответили, чтобы мы обратились в Министерство юстиции Украины. А Минюст говорит, чтобы обратились в Генеральную прокуратуру. Российские органы тоже перенаправляют», – отметила Римма Давыдова.

В Генпрокуратуре соседней России женщине посоветовали обратиться к российскому омбудсмену.

Римма Давыдова сообщила, что ее мужа посетил украинский консул, однако пообщаться им не позволили пообщаться конфиденциально.

Женщина добавила, что была на свидании с мужем в пятницу, 28 июля. Тогда Евгений Давыдов попросил ее передать офису украинского омбудсмена и Министерству юстиции Украины, что не прекратит голодовку до тех пор, пока ему не сообщат хотя бы приблизительной даты его возвращения в Украину.

В офисе украинского и российского омбудсменов, а также в МИД и Минюсте Украины эту информацию пока публично не комментировали. Крым.Реалии пытаются получить комментарии в ведомствах.

Евгений Давыдов – не первый перемещенный на территорию России осужденный гражданин Украины, который объявил голодовку в знак протеста. В апреле 2017 года в СИЗО-1 Симферополя «сухую голодовку» объявляли граждане Украины Андрей Лугин и Юрий Михайлов.

По данным украинских общественных организаций, российские власти вывозят заключенных из аннексированного Крыма в 49 пенитенциарных учреждений, расположенных в 23 субъектах соседней России.

Из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма 17 марта на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которым суды вынесли приговоры до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены приговорами украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако российский омбудсмен на то время Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территорией по международному праву.