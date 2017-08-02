Офис омбудсмена требует от представительства президента Украины в АР Крым возобновить прием граждан

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга направил в адрес представительства президента Украины в АР Крым, которое работает в Херсоне, обращение с требованием «прекратить нарушать законодательство и возобновить прием граждан». Об этом Чаплыга рассказал в комментарии Крым.Реалии.

Поводом для такого обращения стало сообщение ведомства о прекращении приема граждан в связи с «противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого «Общественного совета по вопросам Крыма».

«Мы решили обратить внимание этого госоргана на то, что есть 39 статья Конституции Украины. Эта статья гарантирует право каждого выражать свое мнение и собираться мирно. Граждане собрались, они не мешают проходу посетителей. Мнения митингующих может отличаться от мнения чиновников, которые находятся в данном учреждении, вполне возможно, что мнение этой группы граждан может раздражать этих чиновников, бывает и такое… Это не повод прекратить прием граждан», – пояснил Чаплыга.

Он также напомнил, что на месте дежурит полиция, которая следит за порядком.

«Это чиновники, мы от них требуем исполнять закон, если они будут упорствовать и не исполнять закон, то мы на них составим административный протокол и направим в суд», – добавил представитель омбусмена Украины.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу представительства украинского президента в АРК Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание. Участники акции утверждают, что граждане, в том числе непосредственно крымчане, не могут попасть в здание представительства, на прием к его главе. Участники акции заявили, что пытались войти в здание 13 июля, но так как им не открыли двери, те организовали приемную граждан в фойе здания. 14 июля участники акции рассказывали о том, что помощнику народного депутата Украины также не удалось попасть в здание.

В главном управлении Нацполиции в Херсонской области в комментарии Крым.Реалии проинформировали, что с заявлениями к правоохранителям обратились и участники пикета, и сотрудники представительства.