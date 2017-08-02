В Ялте открыли памятник советским десантникам

В аннексированной ялте 2 августа, в рамках празднования российского Дня военно-воздушных сил, в сквере на улице Садовой открыли памятник советским десантникам.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, мемориал изготовили и установили ялтинцы, которые служили в десантных войсках.

«Этот памятник должен стать началом Сквера десантников, который планируется организовать в этом месте. Памятник мы делали сами, своими силами и за свои деньги. Практически «на коленке», в гараже у одного из наших боевых братьев. Мы показывали его авторитетным крымским и российским архитекторам, и они все этот проект одобрили. И сегодня, в наш праздник, мы его торжественно установили», – рассказал председатель Ялтинской организации Союза десантников России Валерий Волынец.

По его словам, ялтинский Союз десантников России планирует обустроить вокруг памятника сквер, установить таблички с эмблемами полков и соединений ВДВ СССР и России. Организацию сквера, по словам Валерия Волынца, планируют закончить к марту 2018 года.

День Воздушно-десантных войск России отмечается 2 августа на основании указа президента России от 31 мая 2006 года. Крым после аннексии Россией также отмечает эту дату.