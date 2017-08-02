Пенс: США заставят Россию ответить за свои действия

Вице-президент США Майк Пенс заявил лидерам Западных Балкан, что Соединенные Штаты заставят Россию ответить за свои действия. Об этом он заявил 2 августа на саммите Адриатической хартии в Черногории.

«Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, и здесь, на Западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать ваши демократии и разделить вас друг от друга и с остальной Европой», – отметил Пенс.

«США отвергают любые попытки применения силы, угроз или запугивания в этом регионе, или за его пределами», – добавил американский вице-президент.

Пенс, который начал свою поездку по Европе с Эстонии 30 июля, пытается успокоить союзников, обеспокоенных агрессией России в Украине и Грузии, а также ее попытками заблокировать вступление Черногории в НАТО. Черногория обвинила Россию в организации попытки государственного переворота в прошлом году, который должен был заблокировать сближения с Западом.

Двое граждан России – среди 14 обвиняемых в организации заговора. Москва отвергает обвинения.