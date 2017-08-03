В Севастополе самшит погибает от завезенного из России вредителя – экологи

Посадки самшита в Севастополе погибают из-за вредителя – самшитовой огневки, сообщает корреспондент Крым.Реалии. В результате у растений сохнут листья и стволы, они утрачивают декоративную ценность.

Как сообщил на условиях анонимности представитель озеленительной организации, самшитовая огневка появилась на полуострове после российской аннексии, вредитель попал на Черноморское побережье Кавказа в 2012 году вместе с зараженным посадочным материалом растений из-за границы.

По словам сотрудников ОАО «Севастопользеленстрой», в город поступило большое количество посадочного материала, который не прошел карантинный контроль. В севастопольском регионе самшитовые кустарники массово присутствуют в озеленении.

«Огневка распространяется быстро. Если быстро и вовремя не обработать, растения погибают. Количество погибших растений насчитывает уже сотни. Декоративные самшитовые посадки начали погибать целыми рядами. В парковых композициях заменить или вовремя удалить заболевший самшит сложно», – рассказывают эксперты.

Городские власти информацию о появлении в городе вредителя не комментируют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».