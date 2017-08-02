Пентагон: двое военных США погибли из-за нападения в Афганистане

Пентагон подтверждает гибель двух военных США при нападении смертника на конвой НАТО у города Кандагар на юге Афганистана 2 августа.

При этом о количестве раненых в результате нападения информации нет.

Группировка «Талибан» взяла ответственность за эту атаку. По их информации, погибли 15 военных НАТО.

Афганские чиновники сообщают, что смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину у иностранного конвоя в районе Даман, на юге у Кандагара.

Это произошло на следующий день после нападения на шиитскую мечеть в Герате, в результате чего погибли 33 человека.

Сейчас в Афганистане находится около 13 000 войск США и НАТО. Вашингтон рассматривает возможность увеличить численность своего контингента в этой стране.