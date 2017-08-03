В Киеве началось заседание суда по делу Виктора Януковича

В Оболонском районном суде Киева началось очередное заседание по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

В ходе заседания адвокат Януковича просит у суда обратиться к России за международной правовой помощью.

12 июля суд предоставил новому адвокату бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталию Мешечеку три недели на ознакомление с материалами дела о государственной измене и объявил перерыв в заседании.

По словам судей, дело насчитывает 19 томов со стороны обвинения и два тома со стороны защиты.

Оболонский районный суд Киева 6 июля принял решение предоставить государственного защитника Януковичу. Это произошло после того, как подсудимый отказался от своих защитников. Кроме того, Янукович 5 июля в эфире российских телеканалов заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе над ним по делу о государственной измене. По его словам, он считает результат суда «предопределенным», а сам суд – «профанацией».

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил бывшему президенту государственного адвоката Виталия Мешечека.

29 июня суд перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.