В Симферополе началось заседание суда по «делу Семены»

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя началось очередное заседание по делу крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семены, которого российские власти обвиняют в «сепаратизме».

На суде сторона защиты планирует продолжить представлять свои доказательства.

«Сегодня мы продолжим представлять наши доказательства. Дело движется к прениям. И скоро, думаем, мы будем выходить на прения и на приговор. Это зависит от суда, от стороны обвинения, от того, что будет происходить сегодня», – сказал перед началом заседании в комментарии Крым.Реалии адвокат Николая Семены Александр Попков.

На прошлом заседании по «делу Семены» суд заслушал специалистов со стороны защиты, а также эксперта ФСБ России, которая писала заключение по делу Николая Семены. Кроме того, суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята в декабре 2016 года и содержит абзац о правах журналиста.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.