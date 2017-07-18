На заседании суда по «делу Семены» раскритиковали заключение лингвиста ФСБ

Эксперт российской ФСБ, которая писала заключение по делу крымского журналиста Николая Семены, некомпетентна в области лингвистики. Об этом 18 июля в комментарии Крым.Реалии заявила эксперт со стороны защиты Елена Новожилова.

«Это заключение эксперта не является таковым, потому что там нет исследовательской части, там только вводная часть и выводы, которые она (эксперт – КР) практически не обосновывает. Во-вторых, эксперт не привела научные источники. В-третьих, там масса ошибок, которые говорят, что эксперт не владеет знаниями о языке в объеме университета. Все это делает эксперта некомпетентным. По материалам этого заключения стоит заявить отвод эксперту», – отметила Новожилова.

По информации адвоката Семены Александра Попкова, вопреки возражениям прокурора, суд принял заключения специалистов со стороны защиты и включил их в материалы дела.

​18 июля сообщалось, что на заседании по делу крымского журналиста Николая Семены суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята в декабре 2016 года и содержит абзац о правах журналиста.

После этого суд перешел к допросу специалиста Владимира Рубашного – психолога, экс-начальника психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан. На его допросе настаивала стороны защиты. Психолог считает, что «возникла необходимость подтвердить или рассказать о психическом состоянии Семены. Суд должен объективно оценить, что этот человек из себя представляет».

Следующее заседание по делу Семены назначили на 3 августа 2017 года. По информации адвоката Попкова, защита надеется увидеть в суде эксперта Михаила Савву и главного редактора Крым.Реалии Володимира Притулу.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.