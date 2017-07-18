Адвокат крымского журналиста Николая Семены Александр Попков подвел итоги судебного заседания, которое состоялось 18 июля в Железнодорожном суде Симферополя. Эксперт со стороны защиты Елена Новожилова раскритиковала экспертизу лингвиста российской ФСБ, назвав ее некомпетентной. Психолог, экс-начальник психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан Владимир Рубашный описал личность Николая Семены и разъяснил суду, что никаких личностных характеристик, присущих преступникам у него нет. Он добавил, что у Семены нет мотива вражды к России, а есть лишь желание к самореализации и самовыражению. Следующее заседание по делу Семены назначили на 3 августа 2017 года.