Суд по «делу Семены» приобщил резолюцию Генассамблеи ООН к материалам дела

На очередном заседании по делу крымского журналиста Николая Семены суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята в декабре 2016 года и содержит абзац о правах журналиста. Такое решение 18 июля приняла судья подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя Наталья Школьная несмотря на протесты нового прокурора по делу Светланы Руковцевой, сообщает корреспондент Радио Свобода в Крыму.

Ходатайство о приобщении этой резолюции подавал защитник Семены Эмиль Курбединов.

После этого суд перешел к допросу специалиста, на чем настаивала сторона защиты.

19 декабря 2016 года Генассамблея ООН поддержала резолюцию «о нарушении страной-оккупантом Россией прав человека в Автономной Республике Крым». Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, а Автономная Республика Крым названа временно оккупированной Россией территорией.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.