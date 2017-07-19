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Фотогалереи

Как в Крыму судят журналиста (фотогалерея)

18 июля в Железнодорожном суде Симферополя состоялось очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Адвокат Александр Попков подвел итоги заседания.

Эксперт со стороны защиты Елена Новожилова раскритиковала экспертизу лингвиста российской ФСБ, назвав ее некомпетентной. Психолог, экс-начальник психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан Владимир Рубашный описал личность Николая Семены и разъяснил суду, что никаких личностных характеристик, присущих преступникам у него нет. Он добавил, что у Семены нет мотива вражды к России, а есть лишь желание к самореализации и самовыражению.

Следующее заседание по делу Семены назначили на 3 августа 2017 года.
Заседание по &laquo;делу Семены&raquo; в Железнодорожном суде Симферополя.
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Заседание по «делу Семены» в Железнодорожном суде Симферополя.

Эксперт российской ФСБ, которая писала заключение по делу крымского журналиста Николая Семены, некомпетентна в области лингвистики. Об этом заявила эксперт со стороны защиты Елена Новожилова.
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Эксперт российской ФСБ, которая писала заключение по делу крымского журналиста Николая Семены, некомпетентна в области лингвистики. Об этом заявила эксперт со стороны защиты Елена Новожилова.

По информации адвоката Семены Александра Попкова, вопреки возражениям прокурора, суд принял заключения специалистов со стороны защиты и включил их в материалы дела.
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По информации адвоката Семены Александра Попкова, вопреки возражениям прокурора, суд принял заключения специалистов со стороны защиты и включил их в материалы дела.

Психолог, экс-начальник психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан Владимир Рубашный описал личность Николая Семены и разъяснил суду, что никаких личностных характеристик, присущих преступникам у него нет.
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Психолог, экс-начальник психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан Владимир Рубашный описал личность Николая Семены и разъяснил суду, что никаких личностных характеристик, присущих преступникам у него нет.

Следующее заседание по делу Семены назначили на 3 августа 2017 года.
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Следующее заседание по делу Семены назначили на 3 августа 2017 года.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России &laquo;Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации&raquo;. Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов. На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на &laquo;свободное выражение мнения&raquo;.
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7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

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