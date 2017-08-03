Адвокат: новый российский закон не избавит крымчан от долгов перед украинскими банками

Украинский адвокат, глава Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг Дмитрий Дугинов считает, что даже если жителю аннексированного Крыма простили долги согласно новому российскому закону, это не избавит его от судебного преследования на материковой Украине. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Если крымчанин вернется с материковой Украины и погасит кредит в Крыму, то это никак не повлияет на его обязательства перед украинскими банками. Его можно преследовать в украинском суде и взыскивать имущество. Что до срока исковой давности в 3 года, то юристы могут его и продлить. С другой стороны, если банк предъявил свои требования с задержкой, скажем, всего полгода назад, то впереди еще 2,5 года, когда взыскание возможно», – отметил эксперт.

31 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке погашения крымских долгов перед украинскими банками. Документ вносит поправки в закон о крымском Фонде защиты вкладчиков и о возврате кредитов украинским банков крымчанами и касается кредитов более 5 миллионов рублей.