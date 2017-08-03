Жители полуострова жалуются в «Крымэнерго» на недобросовестных «посредников»

В предприятие «Крымэнерго» в последнее время поступают жалобы на действия так называемых «посредников», которые за вознаграждение обещают оказать услуги по «ускорению процесса технологического присоединения к электрическим сетям». Об этом 3 августа сообщают на сайте «Крымэнерго».

«В последнее время в Крыму активизировались различного рода посреднические структуры, предлагающие свои услуги по «ускорению» оформления документов и реализации технических условий. Обращаем ваше внимание на рискованность подобных схеми просим не вступать в контакт с так называемыми «посредниками», которые мошенническим путем создают дополнительные финансовые нагрузки для потребителей. Любые «посредники» не имеют никакого отношения к ГУП РК «Крымэнерго», – говорится в сообщении.

На предприятии попросили сообщать о поступлении обращений от мошенников в «Крымэнерго».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».