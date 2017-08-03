Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд 3 августа 2017 года отклонил апелляционную жалобу фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Присича и оставил приговор украинцу в силе без изменений. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников Присича.

Судебное заседание под председательством судьи Василия Авхимова длилось всего 20 минут. Сам Присич участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. После короткого выступления обвиняемого украинца и его адвоката выступила прокурор. Сразу после этого, не дав украинцу последнего слова, суд удалился в совещательную комнату и через 5 минут огласил свое решение.

До этого защита Присича в своей апелляционной жалобе заявила, что при вынесении приговора суд нарушил нормы материального и процессуального права.

О том, что Владимир Присич – четвертый фигурант «дела украинских диверсантов», сообщала Крымская правозащитная группа в ноябре 2016 года. Но тогда его судьба была точно не известна адвокатам. В 2017 году в аннексированном Крыму Владимира Присича приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако приговор ему вынесли по другой статье – за хранение наркотиков.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.