На суде по «делу Семены» не разрешили дистанционно допросить Притулу и Савву в качестве свидетелей

На заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда Симферополя по делу крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в «сепаратизме», судья не разрешил дистанционно допросить председателя правления экспертной группы «Сова» Михаила Савву и главного редактора Крым.Реалии Володимира Притулу​ в качестве свидетелей.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании 3 августа адвокат Александр Попков ходатайствовал о том, чтобы допрос провели в режиме видеоконференции, приводя в пример суд по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Как пояснил адвокат, Савва и Притула не могут приехать, поскольку опасаются за свою безопасность на территории аннексированного Крыма.

На заседании сторона защиты планирует продолжить представлять свои доказательства.

На прошлом заседании по «делу Семены» суд заслушал специалистов со стороны защиты, а также эксперта ФСБ России, которая писала заключение по делу Николая Семены. Кроме того, суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята в декабре 2016 года и содержит абзац о правах журналиста.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.