Журналист Николай Семена на суде: Крым не входит в состав России по международным договорам

На заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда Симферополя крымский журналист Николай Семена, которого российские власти обвиняют в «сепаратизме», во время допроса заявил, что Крым не входит в состав России согласно международным документам и договорам.

Как сообщает 3 августа корреспондент Крым.Реалии, отвечая на вопрос адвоката, Николай Семена отметил, что изменения государственной границы с точки зрения международного права не было.

Также журналист рассказал о том, как сотрудничал с Крым.Реалии – проектом украинской службы Радiо Свобода, и что блокировка этого сайта, которая сейчас осуществляется на полуострове, незаконна. При этом прокурор задавал Николая Семене много вопросов о сайте Крым.Реалии.

Семена подчеркнул, что не признает вину, что в статье, которая фигурирует в материалах дела, не было призывов к «нарушению территориальной целостности России», и что он не нарушал никаких российских законов.

На судебном заседании судья отклонил все ходатайства защиты.

На заседании Железнодорожного райсуда Симферополя 3 августа судья не разрешил дистанционно допросить председателя правления экспертной группы «Сова» Михаила Савву и главного редактора Крым.Реалии Володимира Притулу​ в качестве свидетелей.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.