Россия в Комитете ООН рассказала о «восстановлении исторической справедливости» в Крыму

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России и глава российской делегации в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации Игорь Баринов, выступая на 93 сессии Комитета в Женеве, заявил, что власти России и аннексированного Крыма «защищают права национальных меньшинств полуострова».

Представляя официальный доклад о выполнении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Баринов сказал, что в аннексированном Крыму «разработан и реализуется комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политическому социальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, которые подверглись незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам».

Он добавил, что в Крыму фактические власти уделяют «большое внимание созданию условий для изучения родных языков» и поддерживают СМИ на языках национальных меньшинств.

С докладом выступила также представитель омбудсмена России и рассказала о визите уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой в аннексированный Крым, в рамках которого она встретилась с заключенными, обвиняемыми и несколькими организациями крымских татар и, по ее словам, не выявила нарушений прав человека.

В Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93 сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации проходит рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав этнических меньшинств, проживающих в аннексированном Крыму, в частности украинцев и крымских татар.

Украинские и российские правозащитники подготовили и презентовали альтернативный отчет «Расизм, дискриминация и борьба с «экстремизмом» в современной России и на подконтрольных ей территориях». В нем проанализированы, в частности, случаи преследования этнических украинцев и представителей крымскотатарского народа после аннексией Крыма в 2014 году.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».