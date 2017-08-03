Россия: в Краснодаре «Отряды Путина» снова напали на штаб Навального (видео)

В российском Краснодаре активисты местной прокремлевской организации «Отряды Путина» 3 августа снова напали на предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального. Они выбили входные двери и разбили стекло. Одну из нападавших увезли на скорой помощи, еще одного активиста задержали полицейские.

Как сообщает Радио Свобода, очередное нападение на краснодарский штаб Навального произошло после того, как прошлой ночью неизвестные оставили на офисе «Отрядов Путина» надпись «Путин – фашист». Сторонники Навального отрицают свою причастность к инциденту.

«Наш штаб, разумеется, никоим образом не причастен к событию, но разгоряченным бабушкам этого не объяснить», – отметили волонтеры.

В социальной сети Фейсбук 3 августа опубликовано видео, автор которого утверждает, что снято нападение на штаб Навального в Краснодаре.

Предвыборный штаб Алексея Навального в Краснодаре был открыт 8 апреля. В июле «Отряды Путина» дважды нападали на офис сторонников оппозиционера.

31 июля активисты так называемого движения «Отряды Путина» заколотили досками дверь предвыборного штаба Алексея Навального.