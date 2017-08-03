Глава Минэнерго России рассказал Путину, что Крым был обесточен из-за ДТП

Министр энергетики России Александр Новак в докладе российскому президенту Владимиру Путину пояснил аварию 28 июля, когда аннексированный Крым был полностью обесточен, «срабатыванием релейной защиты автоматики, которое произошло в результате ДТП с участием большегрузной машины».

Как сообщается на сайте российского Минэнерго 3 августа, Новак «отметил положительную тенденцию по сокращению подобного рода аварий».

«Если говорить о системных авариях, у нас наблюдается сокращение их количества из года в год. Если в 2016 году у нас было 52 таких аварии, то за первое полугодие 2017 года всего четыре» – сказал российский министр, и добавил, что возглавляемое им министерство «России проанализирует текущую ситуацию и выработает меры по снижению риска массовых отключений».

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».