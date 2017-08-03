На заседании суда по «делу Семены» в Крыму отклонили все ходатайства защиты – адвокат

На заседании по делу крымского журналиста Николая Семены 3 августа в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя отклонили все ходатайства защиты. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат обвиняемого Александр Попков.

«Мы хотели запросить у органов ФСБ методические рекомендации, на которые ссылалась эксперт-лингвист ФСБ. По ее словам, в рекомендациях были грамматические ошибки. Мы усомнились, что там могут быть ошибки. Нам суд отказал», – прокомментировал Попков.

Адвокат добавил, что также было отклонено ходатайство об исключении недопустимых доказательств.

«Сотрудники ФСБ научились управлять пространством и временем. Они выполняли поручение следователя, направленное 15 сентября, а по документам выполнили днем ранее 14 сентября. При этом документы получили из будущего – 18 числа. Мы просили исключить их, потому что это нарушает УПК и множество законов, но суд нам отказал. И прокурор не смог пояснить, как документы получились и из прошлого, и из будущего», – рассказал Попков.

По словам адвоката, также суд отказал ходатайство о запросе правовой помощи с материковой части Украины, для того, чтобы допросить руководителя Крым.Реалии Володимира Притулу и специалиста-политолога Михаила Савву, которые находятся на материке. Как рассказал Попков, суд не посчитал эти показания важными.

Как сообщил адвокат, во время заседания озвучили необходимые для защиты документы: резолюцию Генасамблеи ООН, резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины, а также заключения психолога и лингвиста.

Следующее заседание назначено на 31 августа в 14:00.

На прошлом заседании по «делу Семены» суд заслушал специалистов со стороны защиты, а также эксперта ФСБ России, которая писала заключение по делу Николая Семены. Кроме того, суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята в декабре 2016 года и содержит абзац о правах журналиста.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и, в частности, Николая Семену.