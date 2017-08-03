Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров находится в первых рядах крымскотатарского народа в его борьбе за сохранение чести и достоинства в условиях временной оккупации Крыма Россией, заявил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, поздравляя Умерова с 60-летием.

В поздравлении, опубликованном в Фейсбуке 3 августа, Чубаров напомнил, что Ильми Умеров является ветераном крымскотатарского национального движения.

«Вы относитесь к плеяде крымских татар, вступивших с юношеского возраста на путь борьбы за восстановление прав своего народа и его возвращение на свою Родину и не изменивших этим целям по сегодняшний день... Начиная с 1987 года, года массовых выступлений протестов крымских татар, состоявшихся в Москве и в местах изгнания, и по сегодняшний день практически все важные события новейшей истории крымскотатарского народа происходили с Вашим непосредственным участием», – говорится в сообщении.

В четверг 3 августа дочь Ильми Умерова Айше рассказала Крым.Реалии, что Ильми Умеров отпразднует свой 60-летний юбилей в кругу друзей и единомышленников.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.