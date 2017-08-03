В России суд оштрафовал оппозиционеров Волкова и Ляскина

В России 3 августа Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. Об этом оппозиционер сообщил в своем твиттере.

Суд также оштрафовал главу московского штаба Навального Николая Ляскина на 250 тысяч рублей по тому же обвинению. Как сообщил в твиттере руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, решение по Ляскину «слово в слово» совпадает с решением по Волкову.

Суд признал оппозиционеров виновными в том, что они с «использованием агитационных материалов организовали скрытую форму публичного мероприятия». Волков при этом заявил, что 8-9 июля сторонники Навального не участвовали в митингах и пикетах, а лишь раздавали листовки в рамках так называемого «Агитсубботника». Он считает, что возбужденные административные дела являются «открытым политическим преследованием за организацию политической кампании».

Ранее в четверг Навального, Волкова и их соратника Николая Ляскина вызвали в полицию для составления административных протоколов из-за проведения «Агитсубботника».

22 июня Волков был арестован на пять суток за то, что 12 июня вел на YouTube-канале «Навальный.Live» прямую трансляцию с антикоррупционных митингов.