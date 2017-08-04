В России Симоновский суд Москвы 3 августа признал виновным оппозиционера Алексея Навального в повторном нарушении правил проведения митинга и оштрафовал его на 300 тысяч рублей (около 128 тыс. грн). По аналогичным делам были оштрафованы глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков – на 300 тысяч рублей, и руководитель московского штаба Николай Ляскин – на 250 тысяч рублей (около 106 тыс. грн). Российских оппозиционеров вызвали в полицию для составления административных протоколов за проведение так называемого «Агитационного субботника» 8-9 июля. Их обвинили в организации «незаконного массового мероприятия» с помощью YouTube.