В России суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей

В России Симоновский суд Москвы признал виновным оппозиционера Алексея Навального в повторном нарушении правил проведения митинга и оштрафовал его на 300 тысяч рублей (около 128 тыс. грн – КР). Об этом сообщает Радио Свобода вечером 3 августа.

Ранее по аналогичным делам были оштрафованы глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков – на 300 тысяч рублей, и руководитель московского штаба Николай Ляскин – на 250 тысяч рублей (около 106 тыс. грн – КР).

В четверг российских оппозиционеров вызвали в полицию для составления административных протоколов за проведение так называемого «Агитационного субботника» 8-9 июля. Их обвинили в организации «незаконного массового мероприятия» с помощью YouTube.

Во время «Агитационного субботника» в поддержку участия Навального в выборах президента 8-9 июля по всей России были задержаны около 200 активистов, в числе задержанных были те, кто раздавал листовки или просто держал в руках воздушный шар с надписью «Навальный-2018».

Навальный, Волков и Ляскин отбыли административные аресты за нарушение правил проведения митинга за акции 26 марта и 12 июля.