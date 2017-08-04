США следят за российско-белорусскими военными учениями – американский генерал

Соединенные Штаты внимательно следят за запланированными российско-белорусскими военными учениями, которые привлекут более 10 000 военнослужащих. Об этом сообщил в интервью Reuters 3 августа американский генерал Джон Джилли, командир американской военной подготовки в Европе.

По его словам, Москва не была «откровенной» о военных учениях «Запад-2017», так как западных наблюдателей туда не допустили.

Джон Гили отметил, что российские наблюдатели присутствовали на недавних военных учениях США и НАТО в Черном море, но Россия не приглашала западных наблюдателей на российско-белорусские учения.

Москва заявила, что для проведения военных учений не требуется приглашение международных наблюдателей, отметив, что участие в учениях будут принимать менее 13 тысяч военнослужащих.

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат.

Украинская сторона выразила озабоченность по поводу этих учений. Однако, как заявлял посол Украины в Беларуси Игорь Кызыл, Украина получила заверения белорусской стороны в том, что украинские военные, в том числе военный атташе посольства Украины в Минске, смогут быть наблюдателями на учениях «Запад-2017».