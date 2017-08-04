Почему в Крыму отмечается снижение туристического потока? Как на аннексированном Россией полуострове нарушаются права украинцев и крымских татар? Почему Наталья Поклонская борется с фильмом про Николая II?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с главой украинской организации «Центр развития туризма» Владимиром Царуком, крымским экологом Маргаритой Литвиненко, спикером Госпогранслужбы Украины Олегом Слободяном, украинской правозащитницей, координатором общественной инициативы «КрымSOS» Тамилой Ташевой, российской правозащитницей, координатором Полевого правозащитного центра в Крыму Александрой Крыленковой, украинским историком Андреем Руккасом и украинским публицистом, главным редактором издания «Петр и Мазепа» Виктором Трегубовым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.