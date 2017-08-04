Около 50 участников «автопробега дружбы «Берлин-Москва» добрались до аннексированного Крыма, сообщает российское агентство «ТАСС».

Всего на полуостров приехало порядка полусотни из 340 участников автопробега, остальные сейчас находятся на других маршрутах в соседней России, отметила координатор автопробега по Крыму Наталья Сердюкова.

«Вся колонна – это пять легковых автомобилей, большой автобус, три автокепмпера и мотоциклист. Это те, кто доехал (до Крыма – КР)», – сказала она.

По словам Сердюковой, в программе визита – встреча с депутатами подконтрольного Кремлю крымского парламента, возложение цветов и венков к мемориалам Второй мировой войны, посещение немецкого кладбища, а также участие в фестивале #ZBFest, который стартует в пятницу, 4 августа, в Севастополе по случаю Всемирного дня шампанского.

В субботу, 5 августа, участники пробега посетят Ялту, где пообщаются с местными жителями.

Депутат российского парламента Крыма Юрий Гемпель при этом признал, что многие европейцы не рискуют приезжать на аннексированный полуостров, поскольку «сегодня Крым находится в особой зоне (из-за санкций)».

Организаторы «автопробега дружбы «Берлин-Москва» утверждают, что предупреждали российских и зарубежных участников о рисках, связанных с посещением полуострова.

Как сообщается на сайте автопробега, участники стартовали 23 июля в Берлине. Всего в маршрут включены 45 городов России и аннексированного Крыма. На полуостров участники планировали попасть через Керченскую переправу.

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного полуострова регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.