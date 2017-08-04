Россия увидела риторику «холодной войны» в заявлениях Пенса на Балканах

Россия 3 августа осудила заявления вице-президента США Майка Пенса во время его балканского турне. Министерство иностранных дел России заявило, что увидело в словах Пенса риторику времен «холодной войны».

«США активно продвигают тезис, что для Юго-Восточной Европы нет альтернативы вступлению в НАТО», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. «Вашингтон все глубже скользит в примитивную идеологию эпохи «холодной войны», которая полностью оторвана от реальности», – заявляет МИД России.

2 августа в Черногории Пенс заявил, что Россия «стремилась дестабилизировать регион, подорвать демократию и поссорить вас друг с другом и с остальной Европой». Вице-президент США призвал балканских лидеров «быть решительными и бескомпромиссными перед лицом агрессии».