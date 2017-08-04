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Адвоката Ольгу Динзе три часа не выпускали из российского «Лефортово»

Адвокат Дмитрий Динзе

Сотрудники московского следственного изолятора «Лефортово» три часа удерживали адвоката Ольгу Динзе, требуя отдать записи, полученные от подозреваемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу утром сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Он уточнил, что руководство колонии хотело получить материалы, переданные адвокату Акрамом Азимовым. Ольге Динзе предлагали посидеть в камере, а ее подзащитному угрожали карцером и «другими проблемами».

Дмитрий Динзе связывает действия сотрудников изолятора с показаниями братьев Аброра и Акрама Азимовых, которые рассказали о пытках в «секретной тюрьме ФСБ». Ранее юрист сообщал, что Аброра вынудили отказаться от своего заявления под угрозой расправы над ним и его родственниками.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, а организаторами были братья Азимовы.

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