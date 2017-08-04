Адвоката Ольгу Динзе три часа не выпускали из российского «Лефортово»

Сотрудники московского следственного изолятора «Лефортово» три часа удерживали адвоката Ольгу Динзе, требуя отдать записи, полученные от подозреваемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу утром сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Он уточнил, что руководство колонии хотело получить материалы, переданные адвокату Акрамом Азимовым. Ольге Динзе предлагали посидеть в камере, а ее подзащитному угрожали карцером и «другими проблемами».

Дмитрий Динзе связывает действия сотрудников изолятора с показаниями братьев Аброра и Акрама Азимовых, которые рассказали о пытках в «секретной тюрьме ФСБ». Ранее юрист сообщал, что Аброра вынудили отказаться от своего заявления под угрозой расправы над ним и его родственниками.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, а организаторами были братья Азимовы.