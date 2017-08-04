Правозащитница о приговоре Балуху: «это диагноз правоохранительному и судебному сообществу в Крыму»

Эксперт Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова считает приговор украинскому активисту Владимиру Балуху необоснованным и называет его «диагнозом так называемому правоохранительному и судебному сообществу в оккупированном Крыму».

Такое мнение 4 августа Свиридова выразила в комментарии Крым.Реалии.

«Я видела материалы дела, и как оно шилось белыми нитками. Трудно другое дело в Крыму привести в качестве примера такой беспринципности и расправы над человеком. Следствие и суд работают в одном звене с одной целью: наказать человека за его проукраинскую позицию. Этот приговор – диагноз всему так называемому правоохранительному и судебному сообществу в оккупированном Крыму», – считает Свиридова.

Правозащитница выразила надежду, что Европейский суд по правам человека «даст надлежащую оценку делу Владимира Балуха».

Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.