Одному из лидеров крымских татар, арестованному в Крыму, Ахтему Чийгозу накануне, 3 августа, впервые за 2,5 года пребывания под стражей в СИЗО Симферополя принесли написанные ему письма. Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Впервые за 2,5 года удержания в СИЗО Ахтему Чийгозу принесли письма. Целую пачку за все это время. Письма со словами поддержки из Украины, России и других стран. Ахтем Чийгоз попросил передать слова благодарности всем, кто поддержал его. Поддержка политзаключенных дает им силы в борьбе, дает надежду на победу», – написал Полозов в Фейсбуке.

Он также добавил, что на следующем заседании, назначенном на 7 августа, в ходе прений прокурор Анастасия Супряга запросит срок для его подзащитного.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.