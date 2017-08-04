Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 4 августа продлил на два месяца арест крымскому правозащитнику, фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеину Куку. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил Куку под стражей до 8 октября. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат ялтинца Алексей Ладин.

Защита Куку планирует обжаловать продление ареста.

За все время, которое Эмир-Усеина Куку удерживают в СИЗО Симферополя, он ни разу не получал разрешения на свидания с родственниками, сообщали правозащитники.

Фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», члена Контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку арестовали 11 февраля 2016 года.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».