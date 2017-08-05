Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» сыграет домашний матч с харьковским крубом «Металлист 1925» в четвертом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщает официальный сайт «Таврии», матч запланирован на 18:00 в субботу, 5 августа.

«Команда настраивается только на победу. Сейчас у клуба «Металлист 1925» 3 очка, у нас – 6. Нам нужно выигрывать, чтобы увеличить разрыв. Несмотря на проигрыш в прошлом туре у нас настрой хороший. Так что настраиваемся только на победу. Думаю, завтра будет хорошая и интересная игра», – отметил капитан «Таврии» Максим Логвиненко в комментарии Крым.Реалии.

31 июля футбольный клуб «Таврия» потерпел первое поражение в третьем круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу во выездном матче с днепровским «Днепр-1» со счетом 4:0.

Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.