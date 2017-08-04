На админгранице с Крымом возможны очереди из-за ремонта российских пунктов пропуска

Российские пограничники намерены в августе-сентябре проводить реконструкцию подконтрольных им пунктов пропуска на админгранице аннексированного Крыма и материковой Украины. Из-за этого возможны неудобства для автомобилистов, сообщила 4 августа пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Гражданам рекомендуют «планировать свой маршрут с 5 по 20 августа преимущественно через пункты пропуска «Джанкой» и «Перекоп», а с 20 августа по 15 сентября – «Джанкой» и «Армянск», – говорится в пресс-релизе.

Российские пограничники обещают, что ситуация не коснется граждан, которые будут пересекать админграницу пешком.

В Госпогранслужбе Украины, тем временем, сообщают о снижении пассажиро-транспортного потока через админграницу с аннексированным Крымом.

В июле на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали очереди. Украинская и российская стороны обвиняли друг друга в их создании.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».