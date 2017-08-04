На крымских АЗС «Атан» признали нехватку бензина А-95

На заправках крупнейшей в Крыму сети автозаправочных станций (АЗС) «Атан» – перебои с поставками 95-го бензина. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, этого вида топлива нет на большинстве АЗС в Симферополе, Феодосии, Судаке, Раздольненском районе и на Южном берегу Крыма.

В компании признают проблемы, поясняя их трудностями с доставкой топлива на полуостров.

«На сегодняшний день дизельное топливо, бензин Аи-92 и сжиженный газ присутствуют на всех наших заправках в достаточных объемах. Бензины Аи-98 и Аи-95 своевременно закуплены в необходимых количествах, но подходят к нам с перебоями, в связи с задержками в отгрузках и сложностями с транспортировкой. Ожидаем, что с начала следующей недели все виды топлива будут доступны для реализации на наших АЗК. Мы приносим извинения за причиненные по независящим от нас обстоятельствам неудобства», – говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте компании.

Пори этом, как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на автозаправочных станциях других сетей, 95-й бензин есть в наличии, и очередей нет.

В начале июня 2017 года сообщалось об очередном подорожании бензина на полуострове.

Топливо в Крым поставляют через Керченскую паромную переправу. Цены на АЗС на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики.