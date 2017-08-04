Из-за ремонта дорог в Симферополе образовалась гигантская пробка

В Симферополе 4 августа образовались гигантские пробки в связи с работами на транспортной развязке на пересечении автодорог Симферополь – Евпатория и Симферополь – Мирное – Дубки.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, преодоление расстояния в несколько сотен метров по Евпаторийскому шоссе затягивается на 40-50 минут и более. Многие водители возмущены тем, что дорожные работы ведутся в дневное время, даже в 35-40-градусную жару, когда наблюдается оживленный поток автомобилей.

Ситуация осложняется тем, что из-за ремонта на этом отрезке дороги ограничено круговое движение, а ближайший разворот находится в районе села Богдановка.

Кроме того, на дорогах в это время наблюдается немалое количество большегрузного транспорта, несмотря на то, что с 1 июля до 30 сентября 2017 года в период с 10:00 до 22:00 часов и исключительно при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов действует ограничение на передвижение такого транспорта.

В конце июля сообщалось о пробке длиной почти в семь километров в Симферополе.