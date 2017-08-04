В Совфеде России сравнили расширение санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым с энергоблокадой

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Франц Клинцевич назвал «странным» решение ЕС о расширении санкций, введенных в ответ на поставку турбин Siemens в аннексированный Крым.

Как сообщают 4 августа российские СМИ, Клинцевич сравнил действия ЕС с энергоблокадой полуострова.

«Если вдуматься, то он (Евросоюз – КР), выступая против независимого энергоснабжения Крыма, солидаризуется с теми крайне правыми националистическими силами на Украине, которые в свое время стояли за подрывами линий электропередач, снабжающих полуостров энергией. По сути дела, с террористами», – цитирует Клинцевича российский «Интерфакс».

«Очень странное решение, и повод для него выбран тоже очень странный. Такое впечатление, что Евросоюз старается не отстать от США. Однако, справедливости ради, надо сказать, что готовность следовать за старшим братом демонстрируется лишь формально. Что называется, санкции санкциям рознь», – добавил российский сенатор.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Санкции касаются заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, главы департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, а также трех российских компаний – партнеров Siemens. Ограничительные меры предусматривают замораживание счетов и запрет на въезд.

По данным ЕС, теперь санкции касаются 153 российских граждан и 40 компаний.

В правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.