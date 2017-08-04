Архиепископ Климент: Украина не поддержала осужденного в Крыму Балуха, сделав вид, что проблемы нет

Украина не поддержала осужденного в Крыму активиста Владимира Балуха, сделав вид, что проблемы не существует, заявил в комментарии Крым.Реалии архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Климент.

По его словам, архиепископ обращался в Министерство культуры Украины и лично к министру Евгению Нищуку, чтобы те помогли владыке встретиться с арестованным активистом, но не получил поддержки.

«Министерство культуры не сделало ни одного заявления по этому судилищу в Крыму. Я обращался к министру Нищуку: там судят прихожанина Киевского патриархата, правящий архиерей не может добиться встречи с ним в СИЗО, чтобы исповедать, причастить. Я требовал, чтобы государство сделало заявление», – рассказал архиепископ.

Он добавил, что Владимир Балух «является символом украинства в Крыму».

«Он единственный, кто осмелился поднять украинский флаг, он единственный, кто заявил открыто свою позицию, что он гражданин Украины, несмотря на то, что ему говорили снять флаг, несмотря на то, что были неприятности в семье, он стоял на своей позиции», – добавил архиепископ Климент.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий министра культуры Украины Евгения Нищука в связи с заявлением архиепископа Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Климента.

Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Министерство иностранных дел Украины 4 августа выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.

Адвокат активиста Ольга Динзе заявила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.